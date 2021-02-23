藍韜文促聯合國回應北京侵害人權　中國常駐日內瓦代表團反駁

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-23 08:37

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）對聯合國人權理事會發表演說，指聯合國對中國侵害人權作出回應。中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印2月22日反駁英國等國就涉疆、涉藏、涉港等問題發表的言論。

發言人指出，中方歷來主張各方在平等和相互尊重的基礎上就人權問題開展建設性對話與合作。人權不應該被用來服務於政治目的，不應該成為抹黑別國、遏制別國發展的工具，謊言與欺騙在人權理事會沒有立足之地。令人遺憾的是，英國、德國、丹麥、芬蘭等國今天在人權理事會濫用高級別會議平台，傳播虛假信息，抹黑中國，干涉中國內政，中方表示堅決反對和完全拒絕。

圖為2021年2月22日，聯合國秘書長古特雷斯對人權理事會發表演說。（美聯社）

發言人表示，新疆、西藏等少數民族聚居地區是中國人權事業發展的典範。中國奉行以民族平等、民族團結、民族區域自治制度和各民族共同繁榮為基礎的民族政策，各族人民都是中華民族大家庭的平等成員，像石榴籽一樣緊緊團結在一起。當前，新疆社會穩定、經濟增長、民族團結、宗教和睦、文化發展、民生改善，各族人民依法享有廣泛的權利和自由。所謂新疆實施「強迫勞動」「強迫絕育」等指控是徹頭徹尾的誣衊，是西方政客編造的「世紀謊言」。中國歡迎各國人士到新疆走一走、看一看，親身感受新疆的繁榮發展和人民幸福生活，同時我們堅決反對搞有罪推定式的所謂「調查」。

發言人表示，香港國安法實施以來，香港開啟了由亂及治的重大轉折，香港民眾再也不用受動蕩和暴力威脅，能在安全環境中更好行使各項合法權利和自由。香港是法治社會，任何人都不能淩駕於法律之上。我們堅決支持香港執法部門嚴正執法。需要強調的是，《中英聯合聲明》沒有給任何外部勢力干涉香港事務的權力。

發言人指出，英國採取雙重標準，熱衷於對別國進行干涉，對自身存在的系統性侵犯人權問題卻視而不見。英國漠視民眾生命權和健康權，已經有400多萬人感染新冠肺炎，超過12萬人失去寶貴生命；英國三分之一有5歲以下兒童的家庭生活在貧困中，多達數百萬兒童忍饑挨餓；英國軍隊在伊拉克和阿富汗等地濫殺無辜，實施酷刑，而肇事者受到英國政府包庇，依舊逍遙法外；英國種族歧視、排外現象和仇恨言論氾濫，難移民權利遭受嚴重侵犯。

發言人表示，中方敦促英國等重視解決自身人權問題，停止將人權問題政治化，停止利用虛假信息和謊言抹黑別國，真正為國際人權事業健康發展作出貢獻，而不是濫用人權問題服務於自己的政治目的。