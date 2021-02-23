Facebook與澳洲終達協議　「付費轉載新聞法案」將修訂｜新聞背後

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-23 18:33

Facebook與澳洲政府就「付費轉載新聞內容法案」爆發爭議後，雙方終在2月23日達成協議，各有讓步。澳方將在法案作出四項修訂，據Fb指，新修訂將容許社交網站選擇在平台所發布的新聞，成為達成共識的關鍵。

這次爭拗始於澳洲正立法「新聞媒體協議規範」（News Media Bargaining Code）草案，規定Facebook與Google須和那些為它們帶來流量的新聞媒體達成商業協議，為轉載內容付費，否則就要通過仲裁解決。

圖為2019年10月25日，Facebook行政總裁朱克伯格於紐約出席活動發言。（美聯社）

法案將作修訂

在澳洲財政部長弗賴登伯格（Josh Frydenberg）和Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）談判後，兩方終達成協議，路透社2月23日報道，澳洲將在法案作出四項修訂。

報道指，修訂包括調整「強制仲裁」機制，據Fb新聞合作夥伴主管布朗（Campbell Brown）表示，澳方將容許Fb選擇平台所發布的新聞，因此不會自動進入強制談判。

其他修訂也包括增加額外兩個月的調解期，之後才會讓政府任命的仲裁員介入，使Fb與新聞機構之間有更多時間達成私下交易。

修訂也加入另一規定，即會考慮科網公司透過現有媒體合約而作出對「澳洲新聞行業可持續性」的貢獻，據澳洲財長弗賴登伯格稱，這措施將鼓勵科網公司與較小型媒體達成協議。

圖為澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2月18日在坎培拉（Canberra）眾議院內（Getty）

澳洲媒體九號台娛樂公司（Nine Entertainment）發言人表示，歡迎政府的決定，把Facebook拉回與澳洲媒體公司的談判桌。

Facebook對澳洲政府同意作出修訂感到滿意，並指堪培拉政府保證將解決公司的核心問題。有關法案目前正在參議院審議，最快2月24日通過。