英婦行樹林驚遇詭異一幕　數十BB公仔釘樹上：它們以某種順序排列

撰文：聯合新聞網
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英國媒體《每日星報》（Daily Star）報道，當地一名64歲女性日前在林間散步時，發現一處空地的樹幹上釘着或以繩子綁着數十個娃娃，「且以某種順序陳列」。
穿破爛同色系衣服 以某種神秘順序排列 點擊放大瀏覽這些被釘或綁在樹上的娃娃▼▼▼
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發現娃娃的女性表示，有些娃娃穿着破爛的同色系衣服、有些則沒穿衣服。當她走出樹林時發現招牌上標示着這裏曾是醫院手術室。這名女性的靈媒朋友計畫前往現場，「看能否獲得任何感應」。
這名女性重返現場後覺得不那麼害怕了：「我開始祈禱、和娃娃們聊天，並祝福這些曾住在採礦村的孩子們永遠安息。」
報道指出，這塊地前身是1920年關閉的醫院，也曾是戰爭時醫院的所在地。後來被礦場收購供礦工及其家人居住，被稱為「布林德利村」（Brindley Village），村裏還設有一所學校及工人俱樂部，直到1950年代初居民遷到郊區新大樓才沒落。
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