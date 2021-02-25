新冠肺炎｜加納成首個透過Covax獲得疫苗的國家

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-25 02:22

西非國家加納（Ghana）於2月24日成為首個透過世界衛生組織（WHO）新冠肺炎疫苗實施計劃（Covax），獲得新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的國家。

英國廣播公司（BBC）24日報道，加納承諾會快速分發疫苗後，獲世衛選中為首個獲得疫苗的國家。

當地獲得60萬劑由印度血清研究所（SII）生產、藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學（University of Oxford）共同研發的疫苗，並已經於24日運到首都阿克拉（Accra）。

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加納政府預料會在下周展開接種計劃，醫護人員、60歲以上人士、本身有健康問題的人士及高級官員優先接種疫苗。目前當地有超過8.07萬人確診、580人喪生，但由於檢驗病毒水平不高，估計實際感染數字會較高。

Covax由世衛創立，由世衛、全球疫苗免疫聯盟 （Gavi）及流行病防範創新聯盟（CEPI）共同領導，目的是協助較貧窮國家獲取疫苗。計劃主張富裕國家購買疫苗時，亦在財政上協助較貧窮國家獲取疫苗。Covax打算在2021年年底前，向190個國家分發約20億劑疫苗。