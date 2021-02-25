國際奧委會：屬意澳洲布里斯班舉行2032年奧運

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-25 07:30

國際奧委會（IOC）2月24日表示，屬意澳洲布里斯班（Brisbane）舉行2032年奧運，雙方準備展開談判，商討舉行的可能。

目前全球多個國家和城市都公開表示有意主辦2032年奧運，除了布里斯班，印尼、中國、匈牙利布達佩斯（Budapest）、卡塔爾多哈（Doha）及德國魯爾區（Ruhr valley）都表態希望申辦。

布里斯班所在的昆士蘭省（Queensland）曾在2018年英聯邦運動會（Commonwealth Games），因此當地現有的體育設施、舉辦大型運動會經驗、良好總體發展計劃及氣候等條件，為其申辦奧運取得額外分數。

國際奧委會屬意澳洲布里斯班舉辦2032年奧運，指當地有「大賽經驗」。圖為距離布里斯班不遠的黃金海岸（Gold Coast）在2018年英聯邦運動會的閉幕禮。（Getty Images）

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）表示，負責將來奧運的委員會建議IOC執行委員會與布里斯班進行針對式對話，討論安排細節。而執行委員會一致接受有關建議。

澳洲奧委會25日對IOC的決定表示歡迎，稱他們需要更加努力，以闡述舉辦一個成功奧運及傷殘人士奧運會的視野。假如布里斯班成功申辦2032年奧運，將會是繼1956年墨爾本（Melbourne）及2000年悉尼（Sydney）後，澳洲第三度主辦奧運。

IOC在2019年更改申辦規則，以減低成本及簡化候選城市的申請程序。委員會經過審視後，會在大會上表決是否將主辦權頒給屬意城市。目前未知表決時間，而是取決於與布里斯班方面談判進度。