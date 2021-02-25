科莫被指控性騷擾細節曝光　強吻前幕僚兼提議玩脫衣撲克

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-25 13:19

美國紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）被前幕僚博伊蘭（Lindsey Boylan）指控性騷擾。博伊蘭2月24日披露更多細節，指科莫曾經強吻她，並會撫摸她的下腰、手臂和腿部，甚至提出一起玩脫衣撲克。

代表民主黨角逐曼哈頓行政區區長的博伊蘭最初於12月指控科莫性騷擾，但並沒有透露細節。不過她最近決定刊文披露事情，並提到看到紐約州議會議員金兌錫（Ron Kim）公開指出面臨科莫的威脅，因此想說出內情。

博伊蘭和科莫於2016年1月一場活動初次見面。她的上司很快就告知她科莫對她有意思。同年12月，科莫召見博伊蘭到他的辦公室，向她展示前總統克林頓（Bill Clinton）送他的雪茄盒。博伊蘭憶述指，科莫沒有摸她，但單獨會面讓她感到不安。2017年10月，二人與其他職員一同乘坐飛機期間，科莫提議一起玩脫衣撲克。博伊蘭雖然諷刺和尷尬說「這正是我所想的事」，但其實她對此感到苦惱。

博伊蘭曾為科莫工作的逾三年。她提到，強吻事件發生於科莫位於紐約市的辦公室。當時他們進行單獨會面，結束時，她起來走向打開的大門，科莫隨即走到她面前親吻對方的嘴唇。她對此感到驚訝，但繼續向前走。她形容，有人或許認為她出任要職是因為州長對她的「傾慕」，但這種想法對她而言較那一吻更加丟臉。她指，科莫還曾將她與自己過往的緋聞女友比較。

博伊蘭聲稱，科莫營造了一種普遍的性騷擾文化，對女同事的體重評頭品足、嘲笑他們的戀愛感情，並於情人節送玫瑰給她們。她形容，「科莫的不當行為表明他喜歡妳，而妳一定要做正確的事情」，並指科莫會恐嚇別人要求保持沉默，如果大膽說出來就會面臨後果。