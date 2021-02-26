歐盟回應香港公職人員宣誓修例　指包含政治偏見要求

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香港政府公布修例草案，為公職人員宣誓制定具體要求。歐盟外交事務及安全政策發言人馬斯拉利（Nabila Massrali）2月25日在Twitter上回應此事，指草案中包含任意及帶有政治偏見的要求，宣誓人要達到這些要求才符合擔任公職的資格。

中歐關係：圖為2月22日，香港一間銀行附近的景色。（AP）

馬斯拉利提及，草案與政治多元化及受保護的自由相矛盾。

她稱，歐盟會根據一國兩制原則，持續支持香港的基本自由。

而歐盟外交事務委員會在22日舉行會議，認同採取措施回應中國收緊對香港的控制。與會國同意包括增加與香港公民社會團體的聯繫，與志同道合的在港國際夥伴進行協調，以及向中國政府表達其擔憂。

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