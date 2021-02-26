被控人口販賣和性侵　美國奧運體操金牌教練自殺亡

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-26 10:33

美國奧運體操代表隊前教練格德特（John Geddert）涉嫌人口販賣和性侵，2月24日被起訴。他同日被發現自殺身亡。

密歇根州伊頓縣（Eaton County）法院文件顯示，格德特被控20項人口販賣、1項一級性侵、1項二級性侵害、犯罪集團、對警方說謊等罪名。兩項性侵指控源起2012年的一宗事件。

2018年1月，美國體操聯盟（USA Gymnastics）暫停格德特的職務。

圖為2012年7月31日，美國體操教練率團參加倫敦奧運。（Getty Images）

密歇根州檢察總長內塞爾（Dana Nessel）發表聲明指出：「我的辦公室獲知，格德特自殺後，遺體於下午稍晚被發現。這對任何相關者來說，都是一個悲劇故事的不幸結局。」格德特代表律師的辦公室向路透社證實死訊，但不願進一步評論有關詳情。

格德特是2012年倫敦奧運女子體操金牌團隊「超級五姝」（Fierce Five）的教練，曾是訓練精英運動員的美國雙星體操俱樂部（Twistars USA Gymnastics Club）負責人。身陷性侵醜聞的美國奧運體操代表隊前隊醫納薩爾（Larry Nassar）也曾於此服務。