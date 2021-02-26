新冠肺炎｜韓國開始接種阿斯利康疫苗　率先為護養院員工院友施打

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-26 12:14

韓國2月26日開始大規模接種阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。首批疫苗將為全國未滿65歲的長期照顧設施院友和員工接種，預計首日將為逾5,000人接種。

韓聯社報道，首爾市盧原區衛生站接種疫苗的護養院員工李女士是全國首位接種疫苗的人。李女士表示，持續一年多的新冠使人不安，接種疫苗後感到放心。她指，接種新冠疫苗時和其他疫苗並無不同，感謝政府和衛生站的辛勞。

總統文在寅當日前往首爾市麻浦區衛生站，視察疫苗接種情況。他聽取了疾病管理廳廳長鄭銀敬和衛生站站長吳相擇（音譯）的報告，並參觀衛生站內等候區、疫苗準備室和不良反應觀察室等配套設施。

至於透過新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）取得的輝瑞疫苗則將於27日開始接種。優先接種對象為於醫院照顧新冠肺炎患者的5.5萬名醫護人員。

圖為2021年2月26日，韓國總統文在寅於首爾視察接種新冠疫苗的情況。（美聯社）

國務總理丁世均主持召開中央災難安全對策本部會議時表示，將延長現行防疫措施以及禁止五人以上聚集和營業限時措施期限兩周，下周起適用。他指，雖然農曆新年假期以後沒有出現大規模爆發，但仍然有零星感染，加上學生即將開學，境外變種病毒輸入個案增加，因此決定延長防疫措施。