中印對峙｜兩國外長通話　聲明內容明顯有別

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-02-26 15:24

中國外長王毅和印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）2月25日通話，雖然雙方達成了一定共識。但是對於這次邊境對峙的起因，雙方仍是各執一詞。

中國外交部2月26日發表聲明稱，王毅表示，2020年中印邊境事態的是非曲直十分清楚，既往教訓值得深刻汲取。近期，印度對華政策發生搖擺倒退，兩國務實合作受到影響干擾，這不符合雙方利益。過去幾十年經驗反覆表明，突出分歧無助於問題的解決，還會侵蝕互信的基礎。

王毅指出，近期中印一線部隊在班公湖地區完成脱離接觸，現地局勢明顯緩解。雙方務必珍惜當前來之不易的局面，共同鞏固既有成果，保持磋商勢頭，進一步緩和事態，完善邊境管控機制，推進邊界談判進程，不斷積累增進互信，實現邊境地區和平安寧。

王毅表示，兩國要妥處邊界問題，避免雙邊關係因此陷入負面循環。邊界爭議是客觀現實，應予足夠重視和認真對待，但邊界問題不是中印關係的全部，應置於雙邊關係適當位置。

聲明稱，蘇傑生表示，日前兩軍在班公湖地區脱離接觸是雙方認真落實兩國外長莫斯科共識的重要成果，印方希同中方加強對話協商，儘快實現其他地區全面脱離接觸，推動兩國邊境局勢持續降温，維護邊境地區和平安寧。印方願從兩國關係長遠發展和整體大局出發，落實兩國領導人達成的重要共識，推動雙邊關係儘早重回正軌。

印度外交部2月26日晚些時候也就這次通話發表了聲明，內容與中方有明顯區別。聲明指出，這次通話持續了75分鐘。兩國外長討論了拉達克東部實控線的局勢，以及與印中整體關係有關的問題。

蘇傑生提到了2020年9月與兩國外長在莫斯科舉行的會晤，在會上，印方表達了對中國的挑釁行為以及改變現狀的單邊企圖的關切。

他說，過去一年裏，兩國關係受到嚴重影響。邊界問題可能需要時間來解決，但暴力行為對和平與安寧的干擾，將不可避免地對兩國關係產生破壞性影響。

談及兩軍在班公湖完成脱離接觸時，蘇傑生強調，雙方現在應該迅速解決拉達克東部實控線沿線的剩餘問題。他表示，一旦兩軍在所有摩擦點完成脱離接觸，那麼雙方還可以考慮在該地區更廣泛地減少部隊存在，努力恢復和平與安寧。

蘇傑生指出，雙方一貫認為，維護邊境地區的和平與安寧是兩國關係發展的重要基礎。現有局勢的拖延對任何一方都不有利。因此，雙方必須努力早日解決剩下的問題，有必要在所有摩擦點脱離接觸，以便考慮減少該地區部隊的存在。這樣才能促使兩國恢復和平與安寧，併為雙邊關係的發展提供條件。

聲明稱，王毅對目前取得的進展表示滿意。這是朝恢復邊境地區和平與安寧邁出的重要一步。他認為，雙方應努力鞏固成果，有必要真誠地執行在各級達成的共同諒解。他談到了改善對邊境地區管控的必要性。

中印雙方的聲明都提到，兩國外長同意建立溝通熱線，及時交換意見。