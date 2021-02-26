尼日利亞歹徒綁架大批學生　317女童傳被擄

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-02-26 22:40

非洲國家尼日利亞（Nigeria）發生大規模的學生綁架事件，案發所在地扎姆法拉州（Zamfara）的州長發言人2月26日談及不法之徒策動綁架行動。法國媒體26日稱，案中數百人失蹤。暫時未有組織承認責任。

法媒26日，稱名為Jangebe的小鎮內有一批女生被身分不明槍手擄走，案發在當地時間26日早上1時（香港時間同日早上8時）。地方官員稱確認發生襲擊但沒透露更多詳情。

這是最近數周最新一宗綁架案。尼日利亞的歹徒多以擄走學生，威脅家長及教師親屬付贖金。

圖為2019年10月3日尼日利亞總統布哈里在南非比勒陀利亞的記者會上發言。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）26日引述新聞網站Punch稱，有教師稱歹徒駕貨車及電單車到達Government Girls Secondary School。有些槍手穿政府安全部隊制服。他們強逼女生登車。亦有目擊者對BBC說，槍手是徒步抵達學校。

一名教師對BBC說，案發時校內有421名學生，但之後只找到55人。警方的聲明稱，已在鎮內部署軍事特遣隊，尋找317名被擄女生。

尼日利亞中北部卡加拉（Kagara）一中學2月17日早上遭多名持槍人士襲擊，一名學生被殺，42師生遭綁架，當中包括27名學生。他們尚未獲釋。