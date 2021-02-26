美國防部長奧斯汀：應對中伊威脅　須在全球部署軍艦

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-26 22:15

美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2月25日在航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）上對海軍說，要應對中國及伊朗分別在太平洋及中東構成的安全威脅，要求在全球多處部署軍艦。

這是奧斯汀首次以國防部長身份登上航空母艦視察。

奧斯汀說他將決定是否派出一艘航母前往中東，就像之前尼米茲號那樣。 他說，有時美國不在那區域部署航母打擊群，那會導致出現間隙，但美國會確保在正確的地方有資源去應對威脅。

尼米茲號2020年4月離開華盛頓州布雷默頓（Bremerton）母港後，航行近300天，其中進行為期數周的海上演習。它3月回港時，航母及其打擊艦隊，包括普林斯頓號（USS Princeton）航母和斯特雷特號（USS Sterett）航母，在全球航行約9.9萬海里（約183,348公里）。

尼米茲號返美，再引起外界有關美國是否應持續在中東部署一艘航母、以此威懾伊朗的爭論

美國總統拜登（Joe Biden）已宣布，國防部檢討美國對中國的國家安全戰略，這是他推動重新調整美中關係的一部分。拜登籲成立一新的工作小組審查戰略，顯示美國愈來愈認識到，美國面對來自中國現代化以及更果敢的軍事挑戰。

美聯社25日稱，檢討將集中在美國情報、美軍在區內的水平，以及與中國的國防聯盟。