東京奧運聖火傳遞3月開始　多位明星卻退出包括常盤貴子與齋藤工

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-27 22:03

日本東京奧運計劃3月底開始聖火傳遞，本來已邀請多位日本藝人擔任跑手，但日本媒體2月26日報道，多名知名藝人相繼退出，包括常盤貴子、齋藤工、玉城TINA等人。

日本放送協會（NHK）報道，48歲女星常盤貴子原定6月1日在石川縣七尾市傳遞聖火，但最終以「個人行程無法配合」為由退出，54歲女星若村麻由美將代替她的位置。

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多數藝人以工作為由退出傳聖火行列，但也有藝人表明是不滿東京奧運組織委員會前會長森喜朗，森喜朗2月初曾指，無論疫情如何都要舉辦東奧，日本搞笑藝人、綜藝節目《男女糾察隊》主持人田村淳之後公開拍片表示，他對此「無法理解」，決定退出聖火傳遞。

《東京體育報》（Tokyo Sports）形容，日本藝人相繼退出，成為東奧聖火傳遞的「異常事態」，又引述演藝界人士指，退出人數還有可能增加。

東奧聖火傳遞將於3月25日從福島縣足球設施J-Village開始，全國有約1萬名火炬手參與，並將在7月23日把火炬送往東京的開幕儀式。

東京奧組委之前在2月25日公布傳聖火的防疫措施，呼籲在現場觀看的民眾不要叫喊歡呼，委員會副事務總長布村幸彥指「請用拍掌以示鼓舞，假如現場過分擁擠，請與他人保持適當距離」