亞美尼亞爆發政治危機　總統拒絕總理罷免軍方總參謀長要求

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-28 02:07

亞美尼亞（Armenia）政局持續不穩，總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）辭退武裝部隊總參謀長加斯帕良（Onik Gasparyan），但總統薩爾基相（Armen Sarkissian）在2月27日拒絕批准。

薩爾基相指，帕希尼揚辭退加斯帕良的舉動違憲，但同時強調軍隊不應介入政治。帕希尼揚之後在Facebook發表聲明，批評總統的決定無助解決目前形勢。不過數以百計在首都埃里溫（Yerevan）集會的反對派支持者在得知薩爾基相拒絕帕希尼揚的要求之後，隨即拍手歡呼慶祝。

亞美尼亞首都埃里溫2月27日有大批民眾集會，要求總理帕希尼揚下台。（Reuters）

總統府發言人表示，帕希尼揚可以再向薩爾基相呈交辭退軍方參謀長的法令，屆時薩爾基相可以選擇簽署生效或交由憲法法院裁決。假如薩爾基相在該兩項選擇中都沒有作出決定，法令就會自動強制生效。而帕希尼揚已經表明會再呈交該法令。

加斯帕良與其他高級指揮官25日發表聲明，要求總理帕希尼揚下台，外界認為政府在處理與鄰國阿塞拜疆（Azerbaijan）的領土糾紛不力，因而惹來批評。但帕希尼揚指軍方的要求是政變，公開呼籲軍人盡忠職守，保衛國家，強調亞美尼亞人不會容許軍事政變發生。