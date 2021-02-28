Facebook未經同意加相片標籤　向160萬用戶賠償6.5億美元

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-28 09:17

美國加州一名聯邦法官2月27日批准Facebook就侵犯用戶私隱案達成和解。Facebook將需要向伊利諾伊州受影響的160萬名用戶繳付總額6.5億美元的賠償，法官稱這是消費者在數碼私隱權利中一次重大勝利。

圖為2018年3月，位於紐約時代廣場屏幕上的Facebook標誌。（AP）

案件始於2015年，美國有用戶集體入稟伊利諾伊州法院，控告Facebook在未徵求同意下，蒐集用戶臉孔及指紋等數據，並為照片上的人臉自動加上標籤（Tag），違反伊利諾伊州《生物識別訊息私隱法》（Illinois Biometric Information Privacy Act）。

Facebook在被提出訴訟後，已修改其照片標籤系統。

訴訟之後由伊利諾伊州轉移至加州法院審理，經歷近6年的訴訟後，終於達成和解。Facebook需要向160萬名參與訴訟的用戶，繳付總額6.5億美元的賠償，每人可獲最少345美元。原告代表律師指出，若對方不提出上訴，支票將在兩周內寄出。

Facebook還需支付9,750萬美元的律師費，及向3位具名訴訟的原告每人賠償5,000美元。

Facebook就事件發表聲明，指對可達成和解感到欣慰，形容事件告一段落最合乎社區和股東的利益。