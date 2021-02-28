新冠肺炎｜日本6府縣解除緊急事態宣言　東京最快3月7日「鬆綁」

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-02-28 16:36

日本因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而對部分地方實施的「緊急事態宣言」在2月28日起正式解除，當中包括關西3府縣在內的6府縣。迄今僅餘包括東京都在內的首都圈1都3縣（神奈川、埼玉及千葉）仍未解除；倘一切順利，它們也將如期在3月7日解除緊急事態。

日本因新冠肺炎疫情境內蔓延，1月7日二度發布緊急事態宣言。它因10個都府縣疫情後來未明顯受控，2月2日再將東京都及大阪府在內10個都府縣「緊急事態宣言」適用期，延至3月7日。

大阪府、兵庫縣、京都府、愛知縣、岐阜縣及福岡縣合計6個府縣，因疫情有明顯改善，中央政府日前經諮詢專家意見後，由首相菅義偉26日做出有關公布。

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東京在26日有270宗新增確診個案，較一周前的353宗減少，但市內26日仍有逾1800人住院，30人死亡；死亡個案宗數是單日第二最多。東京都知事小池百合子對於解除緊急事態宣言態度謹慎。

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玉城說，沖繩縣部分離島要求民眾自我克制勿前往，3月1日以後仍希望民眾配合；目前仍處於中央層級緊急事態宣言的首都圈地區，一樣希望沖繩民眾避免不必要及不緊急的往來。