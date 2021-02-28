新冠疫苗｜首批中國科興針劑運抵菲律賓　杜特爾特親往「接機」

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-02-28 21:04

2月28日下午，由中國政府援助的首批科興新冠肺炎（COVID-19）疫苗運抵菲律賓首都馬尼拉維拉莫爾軍用機場，這也是菲律賓自疫情爆發以來接收的首批新冠疫苗。

中國駐菲律賓使館2月28日在Twitter）上宣布了這個消息，併發布了現場圖。中國這次援助菲律賓的疫苗數量為60萬劑。

當天，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）率內閣成員赴機場迎接中國的新冠疫苗並致辭。

杜特爾特說：「我們懷着最終結束我國新冠疫情大流行的希望歡迎這一天。今天，隨着我們從中國獲得疫苗，我們又朝着對抗新冠病毒（SARS-CoV-2）邁出了一步。我對中國人民和中國政府的友好與相互支持表示衷心感謝。」

他還說，當今年年底疫情穩定下來後，希望能夠訪華，當面感謝中國國家主席習近平。

2019年8月29日，中國國家主席習近平（右）在北京釣魚台國賓館會見菲律賓總統杜特爾特。（新華社）

杜特爾特還強調：「我向你們保證，政府將永遠在你身邊，隨時準備以任何方式提供幫助。這些疫苗是有科學依據的，並經菲律賓專家的深思熟慮（才予以引進）。」

杜特爾特感謝說：「中國政府致力於及時推出（疫苗），使我們能夠自信地重新開放我們的社會。」

他還指示菲律賓各機構儘快對疫苗進行推廣。「我鼓勵你們儘快接種疫苗，防止疾病進一步傳播。」

中國駐菲律賓大使黃溪連也同杜特爾特一起迎接中國疫苗。黃溪連在現場接受中國央視新聞採訪時說，這批疫苗是菲律賓接收到的第一批疫苗，各方有很多的期待。

他還說，中國向菲律賓捐贈疫苗體現中國與菲律賓的傳統友誼，希望菲律賓能夠早日恢復經濟和民生。希望中國的疫苗能夠幫助菲律賓早日走出疫情陰霾。