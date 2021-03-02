聯合國人權高專指責中國限制公民自由　北京表遺憾

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-03-02 04:03

聯合國人權高專巴切萊特（Michelle Bachelet）在2月26日舉行的聯合國人權理事會高級別會議上指責中國以國家安全以及抗疫的名義限制公民的基本權利與自由，對此中國外交部發言人汪文斌在3月1日舉行的例行記者會上回應。

據中國外交部官網3月1日消息，發言人汪文斌在當天舉行的例行記者會上表示，中方對聯合國人權高專依據不實信息、屈從政治壓力，對中國進行不實指責感到遺憾。

汪文斌指出，中方願意同世界各國在平等和相互尊重基礎上開展人權對話與交流，新疆地區的大門始終是敞開的，中方歡迎聯合國人權高專訪問新疆，雙方也在就此保持溝通，不過訪問目的應是促進雙方交流與合作，而不是進行有罪推定式的所謂「調查」。中方堅決反對任何人利用此事進行政治操弄，向中方施壓。

此外汪文斌還通過援引數據的方式列舉了中國在扶貧、抗疫等人權事業上取得的成就，並重申「一國人權狀況好不好，本國人民最有發言權」。

據瞭解，巴切萊特在2月26日舉行的聯合國人權理事會高級別會議上表示，中國正在以國家安全以及抗疫的名義限制公民自由，導致一些社會活動家，律師、人權捍衛者以及一些外國國民面臨任意刑事指控，拘留或不公正審判，比如在中國香港就有600多人因參加抗議活動被調查。

此外巴切萊特還指出，各方應對有關中國新疆地區「任意拘留」和「強迫勞動」等違法行為的報道進行獨立評估，他相信通過與中國進行對話的方式，能夠達成促成其訪華的條件。