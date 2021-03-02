新冠肺炎｜加拿大檢疫酒店爆爭議　遭旅客投訴食物短缺又昂貴

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-02 20:43

加拿大規定所有入境旅客須在檢疫酒店隔離至少3天，但部分酒店爆出爭議，有旅客於Twitter上指，酒店內食物及樽裝水不足，且食物昂貴又質素差，引來旅客抗議。這並非當地檢疫酒店近來出現的首宗爭議，早前有酒店發生疑似性騷擾事件。

加拿大新冠肺炎疫情：圖為2月22日，加拿大蒙特利爾杜魯多機場的旅客準備按指示登車、前往檢疫酒店。（AP）

今日俄羅斯（RT）報道，旅客特魯斯代爾（Raymond Truesdale）在多倫多一間酒店隔離，他不滿自己在酒店選擇的素食餐只有辣椒、飯、沙律及一罐可樂，價錢卻達到約47美元（367港元），他形容這樣的收費是「犯罪」，又投訴指職員用了6小時才把飯盒送到他的房間。他又上傳影片顯示，旅客群起向職員抗議。

This what being served in one quarantine Hotel Sheraton gateway airport Toronto 50 dollars ordered at 4 pm got delivered at 10 pm pic.twitter.com/bw50W7yXzy — Ray Truesdale (@RaySuperurass) February 28, 2021

加拿大的檢疫酒店近來爆出不止一宗爭議，之前傳出2宗性騷擾事件，包括2月17日在魁北克省蒙特利爾（Montreal）一間酒店，有男子被指曾強行闖入一名女子的房間，脫去自己部分衣物並觸摸涉事女子，目前政府已介入調查2宗事件。