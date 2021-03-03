新冠肺炎｜日媒：東京都政府擬要求再延長緊急事態宣言

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-03 00:41

日本全國多個地區自1月7日起宣布「緊急事態宣言」，應對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，至今已經維持接近兩個月，雖然西日本地區在2月底獲「解封」，但有當地傳媒3月2日引述消息報道，東京都知事小池白合子有意要求中央政府向首都圈再延長宣言兩周。

《日經新聞》引述消息人士指，東京等首都圈地區因應第三波疫情，在1月7日起第二度發出「緊急事態宣言」，原本在3月6日屆滿。

當地疫情雖然有緩和迹象，但每日新增感染人數的回落速度未如理想，因此東京都政府3日會與鄰近的神奈川、千葉和埼玉縣知事討論延長該宣言的可能。報道指，埼玉及千葉縣政府對解除宣言有保留，而小池亦表示，有多個預測都認為情況不會在6日之前有明顯改善。

新冠肺炎：東京的新增個案雖然有所減少，但下降速度似乎放緩，因此都政府有意延長緊急事態宣言。（Reuters）

日本放送協會報道，東京都在2日新增232人確診，總數增至112,029人受感染。都政府原本以連續7天的平均感染個案比對上一周減少30%以上，但有過去3天都未達到該標準，因此令小池等官員對解除宣言持保留態度。

對於首都圈可能延長緊急事態宣言，首相菅義偉稱會審慎評估感染數字，並與專家及相關人士討論後，他會作出最終決定，強調目前的主要工作是全力阻止疫情擴散。

除了首都圈，同樣在1月初發表緊急狀態宣言的大阪府、京都府、兵庫縣、愛知縣、岐阜縣及福岡縣合計6個府縣，因疫情有明顯改善，中央政府日前經諮詢專家意見後，在2月28日正式解除宣言。

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