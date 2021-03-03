美國及歐盟制裁俄羅斯　回應納瓦利尼遭落毒及被捕

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-03-03 01:36

美國及歐盟3月2日分別宣布制裁俄羅斯官員及企業，回應俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）遭神經毒劑襲擊及被捕一事，亦是美國總統拜登（Joe Biden）上台後首次制裁莫斯科。

美聯社2日引述多名白宮高級官員報道，美國情報部門得出結論，認為俄羅斯聯邦安全局在去年8月以神經毒劑諾維喬克（Novichok）襲擊納瓦利尼，因此華府決定向俄羅斯問責。

美國財政部網站顯示，華府的制裁名單包括俄羅斯總統辦公廳第一副主任基里延科（Sergei Kiriyenko）、監獄管理局局長卡拉斯尼科夫（Alexander Kalashnikov）、總檢察長克拉斯諾夫（Igor Krasnov）、聯邦安全局局長博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov）及總統辦公廳內政局局長亞林（Andrei Yarin）等 。

有白宮高官較早前指，部分制裁人士來自納瓦利尼被捕前要求西方國家的制裁政要或企業高層名單，同時亦根據《化學和生物武器控制與戰爭消除法》制裁13間參與生產生化製劑的或相關的企業。

今次是拜登上台後首次制裁俄羅斯，一反前朝特朗普（Donald Trump）避免與俄國衝突的立場。有官員表示，制裁是拜登政府應對「一系列破壞穩定活動」的第一步，但同時強調華府會在推動美國利益等問題上與俄羅斯合作。

俄羅斯反對派領袖納瓦利尼從德國返國後被捕，並在2月20日於莫斯科出席聆訊。（AP）

歐盟同日亦宣布制裁4名俄羅斯官員，包括克拉斯諾夫、卡拉斯尼科夫、聯邦檢察院偵查委員會負責人巴斯特里金（Alexander Bastrykin）、國民警衛部隊局局長佐洛及托夫（Viktor Zolotov），他們在歐洲的財產遭到凍結，同時亦被實施旅遊禁令。