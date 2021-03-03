戈爾巴喬夫90歲生日　英美德等多國領袖祝賀

撰文： 唐飛 最後更新日期： 2021-03-03 09:03

蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）3月2日90歲生日，除了俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）和德國總理默克爾（Angela Merkel）等人均向他表示祝賀。

俄羅斯衛星通訊社3月2日稱，俄羅斯總統普京的賀電發表在克里姆林宮的官方網站上。普京在賀電中寫道：「請接受我對您90歲大壽的祝賀。您當之無愧的屬於卓越、非凡的一代風雲人物，您是傑出的當代政治家，對國家和世界歷史進程產生了重大影響。」

普京還表示，戈爾巴喬夫豐富的職業和生活經驗、充沛的精力和創造力幫助自己參與公共和教育工作，並關注國際人道主義項目的實施。

俄新社3月2日報道，拜登在賀電中表示：「我代表美國人民祝賀您90歲生日快樂，這是您傳奇人生中的一個重要里程碑，感謝您對自由的忠誠以及您數十年來做出艱難但必要決定的勇氣，世界已經變得更安全，這至今仍然是靈感的源泉。」

英國路透社3月2日報道，戈爾巴喬夫的發言人波利亞科夫（Vladimir Polyakov）表示，英國首相約翰遜和德國總理默克爾等人也向戈爾巴喬夫表示祝賀。

戈爾巴喬夫是蘇聯首位也是最後一位總統。他1985年至1991年曾任蘇聯領導人，起初擔任蘇共中央總書記、蘇聯最高蘇維埃主席，隨後擔任蘇聯總統。在1991年12月簽署「別洛維日協定」後，戈爾巴喬夫宣布辭去蘇聯總統職務。