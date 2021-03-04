韓國新生兒男嬰比例創新低　重男輕女現象或將成歷史

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-03-04 12:26

韓國首爾市政府3月3日公布數據顯示，首爾市人口數量32年來首次跌破1,000萬。韓國新生兒男嬰比例則創歷史新低，或扭轉「重男輕女」的現象。

據韓聯社3月3日報道，首爾市政府援引韓國行政安全部和法務部數據指出，該市韓籍居民登記人口為9,668,465人，外籍居民登記人口為242,623人，合計人口數為9,911,088人，人口數量自1988年以來首次跌破千萬大關。

韓聯社提到，1988年首爾市人口達到1,029萬人，首次超1,000萬人，此後32年一直保持千萬以上人口。不過隨着韓國經濟增速放緩，不少年輕人選擇延遲結婚或不婚，生育率也持續走低。根據韓國統計廳2021年2月發布的數據，2020年韓國人口自然減少3.3萬人，首次出現死亡人口大於出生人口的情況。

另據韓國《中央日報》稱，2020年韓國新生兒中男嬰比例創下歷史新低，根深蒂固的「重男輕女」現象似乎已成為歷史。根據韓國統計廳發布的數據，2020年韓國出生人口性別比為104.9，韓國每100名女嬰所對應的男嬰數量為104.9人。這是韓國從1990年開始統計以來的最低水平。韓國統計局表示，2029年韓國或進入「女超社會」，屆時「重男輕女」的現象將會徹底扭轉。