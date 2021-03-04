Google不再追蹤瀏覽紀錄　萬惡Cookies又是什麼？｜新聞背後

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-04 12:43

上網瀏覽網頁不會「無人知」，而每個人的瀏覽紀錄往往是重大商機。廣告商可以透過追蹤用戶的方式，投放更合適的廣告，但隨着Google宣布將不再使用追蹤技術，一切都可能會改變。

圖為2018年12月，位於紐約的Google大樓。（AP）

Cookies是網絡的重要元素，它可以辨識用戶，及儲存用戶使用網絡的資料，方便使用者瀏覽網頁。例如Cookies可以讓用戶自動登入網站，無需每次輸入密碼，又或是在離開網站時協助自動登出等。

另一方面Cookies因可儲存用戶瀏覽網頁，進出網站的資訊，因此亦可追蹤用戶。Google長久以來，利用着Cookies帶來的方便，紀錄用戶瀏覽網頁習慣，繼而協助廣告商投放廣告。例如用戶曾前往旅遊酒店網頁，Google就會特別投放更多旅遊相關的廣告給用戶。

如此的宣傳方式，又稱之為「個人化廣告」，是目前網絡上最主流的廣告方式。由於網絡發達，線上廣告的比重已逐漸超越線下廣告，而Google是今天最大的網絡綜合平台，集瀏覽器、搜尋器及廣告版塊於一身，其舉足輕重幾乎掌控着整個線上廣告行業。根據數碼廣告顧問公司Jounce Media數字，Google佔去年全球數碼廣告支出2,920億美元中的52%。

圖為各種Google搜尋器上的標誌。Google搜尋器是網上最常用的網絡搜尋器，市場佔有率超過九成。（Reuters）

隨着網絡私隱成為話題，追蹤用戶瀏覽紀錄的Cookies成為了眾矢之的。根據Google的實驗報告指出，禁止使用第三方Cookies的網站，會比能使用的平均收益下降52%，隨着Google宣布不再支援第三方Cookies及不再直接追蹤用戶資訊，不難想像會對線上廣告業造成衝擊。

對一般用戶而言，最明顯的就是未來瀏覽網頁時，會出現其他不相關的廣告。如本身對借錢無興趣，卻給你信用卡、銀行及貸款廣告等。

不過，這並非代表Google沒有解決方案。美國《華爾街日報》報道，Google正開發一個名為「私隱沙盒」（Privacy Sandbox）的技術，在不直接追蹤用戶下都能獲悉用戶的瀏覽習慣。