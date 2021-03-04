新冠肺炎｜美國德州撤口罩令　ICU護士累極受訪　斥政府妄顧人命

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-03-04 19:07

美國德州政府3月2日宣布，自10日起不再實行強制民眾戴口罩這項防範新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的措施。有效力深切治療部的護士稱，本來看到隧道終頭的光，但新政策令一切停擺。

德州州長阿博特（Greg Abbott）3月2日公布，自3月10日起，州內商戶可以全面營運，亦不再強制到商店的民眾戴口罩。

圖為3月2日美國德州州長阿博特在拉伯克縣發表公告。（AP）

美國有線新聞網絡3月3日報道，於深切治療部工作的心肺胸外科護士斯瑪特（Brittany Smart）不認為目前是解除口罩令的安全時機，她形容州長此舉「令人心煩」。

她2日晚上交更後接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問稱，她認為自己過去數月在州內不同地方照顧湧進醫院的新冠肺炎病人，情況驚人。

斯瑪特說：「們已非常筋疲力竭，而我害怕看到疫將會如何。」她說：「我最大恐懼是我們將失去更多人。」

她在Instagram發文指：「我放棄了。我已見過很多屍體如木柴般堆積。你們不了解，或者你就是不在乎。這不是政治。這些是他媽的人命！而且他們快死了。」

商界並非全部照辦

在這名醫護界代表表達對州政府的憤怒時，德州商界新措施看法不一。有商戶歡迎，亦有商家認為，此舉或會令德州重回疫情較嚴重的時候，並會令商戶在執行安全規定時面對更多困難。

有大型公司表示，他們沒有計劃停止要求顧客戴口罩，包括凱悅酒店（Hyatt Hotel）、塔吉特百貨公司（Target）和星巴克公司（Starbucks）。美國最大院線AMC影院公司亦會繼續要求觀眾戴口罩。