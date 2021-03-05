新冠疫苗｜歐盟禁止阿斯利康疫苗出口至澳洲

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-05 01:31

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）原本向澳洲出口25萬劑在意大利製造新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗，但有消息人士3月4日透露，由於藥廠對歐盟成員國的供應不足，因此意大利及歐盟禁止有關出口計劃。

路透社4日引述兩名消息人士報道，阿斯利康向意大利政府提出出口許可，將25萬劑在該公司於羅馬附近廠房製造的疫苗運到澳洲，不過遭意大利政府拒絕，而歐盟委員會（European Commission）亦支持有關決定。

今次相信是歐盟在1月30日實施疫苗出口管制以來，首次禁止向第三國出口疫苗。英國天空新聞（Sky News）稱，估計該批疫苗會改為在歐盟成員國內分發。

阿斯利康的疫苗與牛津大學共同研發，歐盟向該藥廠訂購4億劑疫苗，但目前供應進度並不理想。（P）

歐盟在去年12月底開始疫苗接種計劃，至今有大約8%人口接種，惟進度比已經有超過30%人口接種的英國等地落後，有布魯塞爾官員歸咎於主要疫苗製造商的供應速度緩慢。阿斯利康在1月宣布減少在今年第一季向歐盟國家的供應量，由原本合約內預測的9000萬劑，大幅減少至4000萬劑，之後更指在第二季再減少一半供應，但其後再表示會在歐洲以外爭取所欠數量。

澳洲在2月28日接收首批為數30萬劑阿斯利康疫苗，並會在5日起南澳（South Australia）及西澳（Western Australia）兩省率先展開接種計劃，同時宣布該藥廠會在墨爾本（Melbourne）製造5000萬劑疫苗，確保供應自給自足。

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