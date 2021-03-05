伊朗與IAEA達成協議　為與美國恢復核談判鋪路

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-05 03:09

國際原子能機構（IAEA）3月4日表示，伊朗同意就當地申報核設施的真確性舉行會談，為德黑蘭方面將來與美國進行核談判邁向重要一步。

IAEA總幹事格羅西（Rafeal Grossi）稱，該機構的調查員一直與伊朗方面對話，對方一直都未能提供可信的答覆，但德黑蘭方面同意在4月初開始參與直接而專注於技術問題的會議，並希望調查員可以趕及在6月的IAEA理事會上提交報告。

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafeal Grossi）3月4日表示，與伊朗達成共識，為將來重返核談判鋪路。（Reuters）

伊朗外交部形容，今次的事態發展為雙方的外交渠道保持暢通，而德黑蘭駐IAEA代表亦認為，透過多方面的外交諮詢，為避免不必要的緊張情況帶來曙光。

對於伊朗展示友好訊號，英、法、德三國決定取消在IAEA會議上譴責德黑蘭，希望以外交方式解決分歧。兩名歐洲外交消息人士向路透社表示，最近數天的情況顯示局勢向正面方向發展，但指伊朗總統大選活動在4月中展開，因此各方需要把握時間。

伊朗一直要求美國先解除對當地制裁是重返談判桌的大前提，華府則要求德黑蘭採取更多行動遵守核協議內容。而伊朗強硬派報紙《今日祖國報》（Vatan-e-Emrooz）日前報道提到，總統魯哈尼（Hassan Rouhani）下令暫停生產金屬鈾，德黑蘭政府並沒有否認有關報道。