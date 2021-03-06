兩會｜歐盟關注香港選舉制度改革　中國駐歐盟使團促停止干涉內政

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-03-06 09:49

歐盟對外行動署發言人3月5日就香港選舉制度改革發表聲明，指中國全國人大如通過相關決定，將對香港民主原則和民選制度產生負面影響，呼籲中方認真考慮。中國駐歐盟使團發言人反駁，要求歐盟停止干預香港事務。

中國駐歐盟使團發言人指，「正在召開的中國十三屆全國人大四次會議將審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》的議案。根據中國憲法第三十一條、六十二條以及香港基本法規定，全國人民代表大會規定香港實行的製度。香港特別行政區的選舉制度是特別行政區政治體制的重要組成部分。近年來的情況表明，香港特別行政區選舉制度需要與時俱進作出完善，為全面準確貫徹『一國兩制』方針，全面落實『愛國者治港』原則提供健全的製度保障。作為國家最高權力機關，全國人民代表大會從憲制層面對香港特別行政區選舉制度作出決定，完全符合憲法和香港基本法有關規定，其正當性和權威性無可置疑。」

發言人提到，「香港是中國的香港，香港特區的選舉制度是中國的地方選舉制度，如何設計、如何發展、如何完善完全是中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。我們呼籲歐方恪守國際法和國際關係基本準則，在涉港問題上摒棄錯誤立場，停止說一些無謂的話、做一些徒勞的事情，停止以任何形式干預香港事務、干涉中國內政。」