中德關係｜CGTN發言人：德國已經恢復播出CGTN頻道

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-06 13:47

CGTN在3月6日發言人應媒體查詢答覆，稱在收到法國監管部門作出的關於CGTN頻道落地播出管轄權歸法國所有的確認函後，德國沃達豐公司已於北京時間3月5日早7點恢復播出CGTN英語新聞頻道和紀錄頻道。至此，CGTN在歐洲有關國家落地播出許可的法律問題已經解決。對此，公司表示讚賞。

CGTN引述另有媒體稱，澳洲SBS電視台決定在評估相關情況後，暫停播出來自海外的CGTN和央視新聞，即時長15分鐘的CGTN英文節目和時長30分鐘的CCTV中文節目。

公司稱根據初步核實，2006年，央視與SBS簽署免費轉播CCTV部分中文節目的合作協議，但公司並未授權SBS轉播CGTN的英文節目。CGTN將向相關方面了解實情，希望相關方嚴格依法行事。

澳洲特別廣播服務公司（SBS）5日稱，在檢視人權組織投訴媒體侵犯人權的來函之際，暫停轉播中國中央電視台（CCTV）以及其轄下環球電視網（CGTN）2個頻道的新聞簡報。

SBS發言人稱，來自CCTV及CGTN的節目不會在3月5日播出，與此同時公司在檢視來自人權組織Safeguard Defenders的投訴。它稱CCTV在2013至2020年間，播出約56人被逼認罪的片段。Safeguard Defender在2016年成立，是一個泛亞人權組織。

發言人稱「鑑於有關憂慮的嚴重性，以及有關內容的複雜性，我們在評估這些服務之時，決定暫停廣播CGTN及CCTV的新聞簡報。」

SBS的World Watch節目，為澳洲觀眾帶來世界各地的新聞簡報，包括15分鐘的CGTN英語新聞，以及30分鐘CCTV普通話新聞。