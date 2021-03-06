塞內加爾反對派領袖被捕引發示威　警民衝突4死

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-06 17:30

西非國家塞內加爾來到3月5日已是連續3天爆發示威。示威者抗議反對派領導人松科（Ousmane Sonko）被捕。內政部長迪奧姆（Antoine Diome）5日稱4人在示威中死亡。

松科被指控擾亂公共秩序及強姦，3月3日被警方拘捕。他5日出庭時否認指控。其支持者聲稱，這些指控出於政治動機，松科也稱強姦的罪名是捏造。

松科稱薩勒（Macky Sall）目的是在2024舉行大選前排除潛在對手。現年46歲的松科被指2月強姦一名在美容院工作的女子。

松科被捕後，他的支持者3日起在塞內加爾多地進行抗議示威。警方用催淚氣體驅散示威者，並禁止電單車通過一些地方，因它是松科的年輕支持者們常用的交通工具。

首都達卡（Dakar）3月6日較早時市面平靜。有人在清理示威者5日向警方投擲的石塊以及焚燒的車胎。一些學校及商店關門，因首都一些社區之前有店舖被破壞及搶掠。

以英國倫敦為基地的互聯網安全監督組織NetBlocks 4日稱，塞內加爾政府對社交媒體及通訊應用程式如Facebook、Whatsapp及YouTube的使用實行限制。此外，2個私營電視台在報道示威後，暫停運營72小時。塞內加爾政府警告「某些媒體不要追求所謂的有傾向性的報道」。

塞內加爾內政部長迪奧姆（Antoine Felix Abdoulaye Diome）5日在國家電視台發表講話，批評松科就暴力進行呼籲，並稱將採取一切必要手段恢復秩序。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲各方克制。

塞內加爾是西非其中一個穩定的國家，它上一次發生如此暴力的官民衝突已是數年前。