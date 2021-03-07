緬甸政變｜說客指軍政府有意向西方靠攏　與中國保持距離

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-03-07 05:10

緬甸軍方政變超過一個月，有軍政府聘請的說客3月6日表示，軍方將領有意在政變後退出政壇，同時尋求改善緬甸與美國關係。

以色列前軍事情報官員梅納什（Ari Ben-Menashe）接受路透社訪問，他和所屬的Dickens & Madson Canada公司獲緬甸軍方將領聘用，希望與美國及其他「誤解」他們真意的國家聯絡。

梅納什曾代表津巴布韋總統穆加貝（Robert Mugabe）和蘇丹軍事統治者擔任說客，他表示緬甸軍方認為國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）與中國走得太近，惹來他們不滿，因此他們不想國家成為中國的傀儡，當地亦有趨勢向西方和美國靠攏，而不是試圖接近中國。

緬甸反政變示威：圖為3月6日緬甸示威者在城市曼德勒出席抗議活動。（AP）

他亦指，緬甸軍方希望將逃亡至鄰國孟加拉的羅興亞人遣返當地，同時要求他與沙特阿拉伯及阿聯酋接觸，支持有關計劃。聯合國一個事實調查團曾指出，數十萬羅興亞人在2016年和17年間為了逃避軍方襲擊而流離失所，期間不少人遭士兵無差別殺害或強暴。

梅納什稱自己訪問緬甸首都內比都（Naypyidaw）後，目前身在韓國。而他在緬甸時，與軍政府國防部長米亞通烏（Mya Tun Oo）簽署合作協議，並透露，如果能夠幫助解除對軍方的制裁，自己將獲得一筆的費用。

緬甸軍方2月1日發動政變以來，當地幾乎每個城鎮都有數十萬人舉行抗議活動，要求釋放昂山素姬，並尊重11月的選舉結果。軍警連日武力鎮壓示威，導致最少50多名示威者被殺。