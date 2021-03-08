美軍將領太平洋威懾計劃：想讓中國主動放棄統一

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-03-08 01:04

美國印太司令部於3月2日向國會提交了一份預算報吿，這份名為「太平洋威懾計劃」的報吿比此前向國會索要的撥款多一倍，內容大部分指向遏制中國。

據美國《國防新聞》3月2日報道，印太司令部為「太平洋威懾計劃」（Pacific Deterrence Initiative）所要求的撥款比之前直接翻了一番，從2021財年的22億美元增加到2022財年的46億美元，並且計劃未來5年共計投入273億美元。

報道指出，「太平洋威懾計劃」中包含印太司令部計劃加強的四種軍事能力：第一，防禦能力；第二，檢測能力；第三，打擊能力；第四，強化後勤補給和盟友體系。美國希望在以中國為假想敵的作戰推演中，把資源集中於關鍵的軍事能力缺口上，以此實現作戰平台的現代化，提升美國在印太地區對中國的威懾能力。

美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）3月1日指出，「我們必須讓北京相信，使用武力達到目標的代價實在太高」。

除此之外，香港亞洲時報網站還在3月4日報道稱，戴維森設計了「四大支柱」計劃以威懾中國，即通過增強聯合部隊殺傷力、改進區域兵力結構及部署、加強聯盟和夥伴關係、演習試驗創新，增強美軍應對中國的想法。

這代表了美國海軍的重大轉變。美國海軍與美國海軍陸戰隊一道降低了「來自俄羅斯威脅」的級別，並將重點放在中國身上。

有分析認為，美方愈來愈傾向於認為，和平統一台灣的可能性愈來愈小，而最終實現武統的可能性則愈來愈大。所以，這個「威懾計劃」，實際上是希望拖延中國統一的進程，為自己爭取更多的時間和機會。

但美國有線電視新聞網（CNN）曾報道稱，美國立法者們認為「太平洋威懾計劃」是對抗中國的計劃中「最浪費錢、最適得其反、最具煽動性」的計劃。

報道指出，面對中國愈來愈大的影響力，大多數美國人更願意選擇減少而不是增加美國的軍事存在。美國人認為他們的國家在過去幾十年裏過度擴張了，他們不想也沒有興趣讓美國在亞洲捲入新的紛爭中。