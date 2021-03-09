中澳關係｜澳洲外長佩恩：將繼續在涉疆問題發聲

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-03-09 02:45

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）3月8日表示，中國新疆存在的「強迫勞動」等行為是對人權的嚴重侵犯，澳方將繼續在涉疆問題上發聲。

佩恩這番言論，發表在中國稱澳洲因有逼害土著、所以不應批評人權問題之後。中國稱澳洲給予土著的待遇，令其在批評中國侵犯人權的立場上顯得虛偽。

佩恩3月8日稱，她會繼續就中國政府對新疆維吾爾人的對待方式發聲。

中國外交部長王毅在3月7日舉行的記者會上發表的關於如何看待「種族滅絕」的言論，即「說到『種族滅絕』大多數人想到的是16世紀的北美印第安人，19世紀的非洲黑奴，20世紀的猶太人，以及至今仍在堅持抗爭的澳洲原住民」。他說指控新疆發生種滅絕的說法是不能再荒謬，並指只是捏造別有用心的謠言而已。

佩恩稱澳方堅持其在聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）及其他國際組織發表的言論。她稱有證據顯示新疆存在強迫勞動、強迫絕育以及對系統性婦女進行虐待及折磨，以及其他一系列活動，都是對人權的嚴重侵犯。她稱自己無論如何都不相信，它們能與中國外長所說的事情混為一談。

中國外交部長王毅在3月7日舉行的記者會上一共回答了27個與中國外交有關的問題。（中國外交部）

此外中國外交部長王毅在3月7日舉行的記者會上談到涉疆問題時還表示，所謂新疆地區存在「種族滅絕」的說法荒謬絕倫，完全是別有用心的造謠，徹頭徹尾的謊言。一些西方政客寧願相信幾個人編造的謊言，卻不願聽取2500多萬新疆各族人民的共同心聲；寧願配合少數反華勢力的拙劣表演，卻不願正視新疆地區發展進步的基本事實。這隻能證明，他們並不在乎什麼是真相，而是熱衷於政治操弄，企圖人為製造出所謂涉疆問題，破壞新疆地區安全穩定，阻礙中國發展壯大。