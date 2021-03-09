菅義偉與莫迪通電話　關注香港局勢

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-09 19:58

美日印澳將於3月舉行首次「四國安全對話」（Quad）領導人峰會，在峰會舉行前夕，日本首相菅義偉同印度總理莫迪（Narendra Modi）通電話，共同社指，菅義偉表達對南海、香港等局勢深表關切。

2021年1月7日，菅義偉在東京首相官邸的新聞發佈會上發表講話。（AP）

共同社3月9日報道，日本首相菅義偉3月9日與印度總理莫迪舉行電話會談，就切實推進美日印澳四國合作達成一致。報道稱，菅義偉在與莫迪通電話時稱，對中國在東海和南海單方面改變現狀的嘗試以及《海警法》、香港等局勢深表關切。

路透社3月8日報道，攙日本政府的消息人士透露，「四國安全對話」首次領導人峰會可能在本週五（3月12日）或本週末（3月13日和14日）舉行。

《印度斯坦時報》3月5日也報道稱，知情人士指「四方安全對話」的領導人將於3月以視頻形式舉行首次峰會，美國政府將主動安排此次會議。報道稱，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）證實了這次會議，他在新聞發佈會上表示，他在最近與美國總統拜登、莫迪和菅義偉的對話中討論了這個問題。

日本方面近來一直對中國新實施的《海警法》感到不滿，該法允許中國海警在必要時使用武器。日本與中國存在釣魚台（日本稱尖閣諸島）爭端，因而十分不滿中國的新法。

菅義偉2月8日曾直言該法「完全不可接受」。日本防衛大臣岸信夫2月9日還向美國抱怨了中國的新法，稱「決不能接受」。