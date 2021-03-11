中美高官下周舉行會談　布林肯沙利文於阿拉斯加晤楊潔篪王毅

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-11 08:25

美國國務院3月10日宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）出訪日本和韓國後，會於18日於阿拉斯加與中國中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及外長王毅會談，是總統拜登（Joe Biden）上台以來，兩國高級官員的首度碰面。

國務院宣布，布林肯和國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）3月18日將於阿拉斯加安克雷奇市（Anchorage）與楊潔篪和王毅會談。國務院僅指，雙方將討論一系列的議題。布林肯19日返回華盛頓。

《華爾街日報》較早時引述一名美國政府高層官員指，會面在3月18至19日於阿拉斯加安克雷奇市舉行，美國將派出國務卿布林肯及沙利文出席，而楊潔篪及王毅則代表中國政府與會。該名官員指，今次會面將談及抗疫、氣候變化、以及香港、台灣、中國對澳洲實施出口限制等議題。

較早前已經有傳媒透露有關會面的計劃。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）9日表示，華府有直接與中國來往，但指目前沒有任何確定的有關詳情。她指，美國不會迴避擔憂，但會尋求合作的機會。

路透社後來引述美國高官證實，美中商討舉行高級別會談。官員指，兩國討論的會談不會是總統級別，但會是非常高的級別，但表示不能透露更多，只可以說會於近期舉行。

布林肯：中國應開放新疆

布林肯10日在眾議院外交委員會的聽證會作供，指中國如果堅持沒有在新疆進行侵犯人權的事情，就應該向國際社會開放當地。他同時指出，這次在阿拉斯加的會面為美中官員真誠對話，同時研究與北京合作的途徑，並會提出連串問題。