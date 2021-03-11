緬甸政變│聯合國安理會就譴責議案達成共識　美國加強制裁敏昂萊

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-12 12:13

緬甸局勢持續令人憂慮，聯合國安理會3月10日就譴責緬甸軍方向示威者使用暴力的議案達成共識，美國同日則加強對緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）的制裁。

路透社取得安理會的聲明內容，提到安理會強烈譴責軍方向包括女性、年青人及兒童在內的年輕和平示威者使用武力，要求軍方克制，並強調安理會將密切留意當地局勢。

聲明又提到，安理會對於緬甸軍方限制醫護、公民社會、工會成員、傳媒工作者的舉動表達非常憂慮，同時要求當局立即釋放所有遭任意拘捕的人士。安理會表明繼續支持當地邁向民主，以及維持民主體制及進程，敦促禁止使用武力，全面尊重人權、基本自由及維法治。

緬甸反政變示威：圖為3月10日緬甸曼德勒有示威者在一條被磚頭封鎖的街道上走過。（AP）

有關聲明由英國起草，原本提及安理會或準備考慮更多措施，暗示可能作出制裁，但俄羅斯、中國、印度及越南的外交官都建議修改內容，最終經各方妥協後，得出現時的最終版本。

安理會雖然沒提到制裁，但美國財政部同日宣布，將敏昂萊兩名成年子女名下控制的6間企業列入制裁名單。國務卿布林肯（Antony Blinken）警告，華府的更苛刻措施或陸續有來；英國外相藍韜文（Dominic Raab）亦表示考慮採取類似措施。