澳洲國會情報委員會主席：歡迎許智峯在澳展開宣傳活動

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-11 12:58

流亡英國的香港立法會前議員許智峯決定定居澳洲。澳洲國會情報委員會主席3月11日稱，歡迎他在澳洲就政治議題展開宣傳。

許智峯2020年12月經丹麥流亡英國，他9日凌晨在facebook稱已離開英國抵達澳洲。他已獲為期12個月的旅遊簽證，目前在進行檢疫隔離。

許智峯稱感謝澳洲政府提供協助，破例讓他自費登上只准澳洲公民乘搭、由英國直飛澳洲的航班。他稱無意在澳洲尋求庇護。

他稱決定移居澳洲，擴大泛民主派的國際遊說範圍。他稱澳洲有很大的香港人社群，但沒有帶領民主運動的領袖。

(許智峯FACEBOOK截圖)

澳洲國會情報與安全委員會主席帕特森（James Paterson）稱，移民政策是「純粹的澳洲國內主權議題」，許抵澳無關中國。

帕特森在接受澳洲廣播電台（ABC radio）訪問時稱：「任何澳洲遊客，無論他們是不是公民，都享有澳洲人也會享有的所有權利和自由。他們享有言論自由、政治宣傳活動自由，所以歡迎他在這裏這麼做。」他也說：「也歡迎對他有不同看法的訪客，提出他們的論點。」

中國駐坎培拉大使館指責澳洲允許許智峯入境，敦促澳方停止以任何方式干涉香港事務以及中國內部事務，否則中澳關係將只會進一步受損。