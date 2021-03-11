四方安全對話首次領導人峰會　藉疫苗外交抗衡中國？｜新聞教室

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-11 16:00

美日印澳「四方安全對話」準備在3月12日舉行首次領導人會議，這個名為Quad的聯盟，遭中國外交部斥為「反華小圈子」，它以制衡中國為目的，至於這次視像峰會的重點，便包括疫苗外交。

何謂四方安全對話

四方安全對話（Quadrilateral Security Dialogue, 簡稱Quad）由美國、日本、印度與澳洲所組成，最初在2007年由時任日本首相安倍晉三推動成立，以抗衡正在崛起的中國。起初這個聯盟內的成員合作並不緊密，尤其是澳洲擔心影響對華關係，態度不積極，但隨着近年澳洲、印度與中國關係惡化，令這個聯盟「活躍」起來，讓外界關注會否變成「亞洲版北約」，甚至有傳英國想加入。

中國則稱這個聯盟為「反華小圈子」，外交部副部長羅照輝2020年9月曾斥美國拉攏日本、印度、澳洲搞反華小圈子，奉行冷戰思維，中國不會隨美起舞。

圖為2021年3月5日，美國總統拜登於白宮出席圓桌會議。（美聯社）

首次領導人會議

在不久前的2月，四國聯盟已曾舉行一次外長會議，至這次為首度的領導人級別會議，以視像方式舉行，此外這個聯盟也會在4月與法國、阿聯酋舉行海上聯合軍演。

據白宮所指，會議預計將討論全球社會面臨的一系列問題，從新冠肺炎（COVID-19）疫情威脅到經濟合作，還有氣候危機。路透社引述消息人士指，會議將計劃宣布融資協議，以支持提高印度的生產疫苗能力，並指印度的一些額外疫苗產能將能用於東南亞國家的接種工作。

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日媒：加劇疫苗供應戰

共同社分析，這次首腦會議擴大印度的疫苗產能，推進疫苗供應，對目前在疫苗接種工作上進度落後的日本有利，但這個「對華包圍網」也將加劇疫苗供應戰，並指中方對四國通過疫苗加強影響力也很敏感。