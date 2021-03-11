日資金融機構SBI疑改變態度　香港CEO：無正式討論撤出香港

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-11 21:47

日本最大網絡券商思佰益（SBI）行政總裁北尾吉孝近日接受外媒專訪，文章內容引發港人關注SBI會否撤出香港後，SBI香港行政總裁草野潤3月11日發表聲明反駁，他指公司沒有正式討論撤出香港，也沒有任何正式決定。

這次事件始於《金融時報》3月8日刊出對SBI行政總裁北尾吉孝的專訪，報道指北尾吉孝計劃撤走公司在香港的業務，並指「沒有自由，就沒有金融生意。」

SBI香港行政總裁3月11日發表聲明，指公司沒有正式討論撤出香港（網站截圖）

香港CEO：無意撤走

SBI香港行政總裁草野潤（Jun Kusano）如今則在官方網站發表聲明稱，對報道感到驚訝與遺憾，希望明確指出SBI沒有正式討論撤出香港，也沒有正式決定，為有關報道可能造成大眾驚訝及困惑致歉。

聲明指，訪問討論主要議題為集團致力於推動大阪為金融中心的商業策略、與日本地區銀行的合作等，但不幸地這些議題在文章內沒有提及，反而只把焦點放在關於香港與倫敦的旁注（side remarks）。

草野潤又在聲明稱，作為SBI香港的行政總裁，他重申無意撤走香港業務。

SBI過去的說法

有關SBI可能撤走香港業務的話題，早於2020年9月開始，路透社當時引述SBI發言人指，公司考慮撤出香港或縮減生意規模。彭博社當時也有透過電話採訪SBI發言人岡安翔一（Shoichi Okayasu），他提到港區國安法影響香港作為金融中心的吸引力，公司考慮最快在3月撤出香港。