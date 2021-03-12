以色列總理內塔尼亞胡原定訪問阿聯酋　因飛越約旦領空問題而告吹

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-12 00:44

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）原本在3月11日首度訪問阿聯酋，但由於約旦（Jordan）介入延遲批准他的專機飛越當地領空，導致外訪計劃被迫延期。

以色列傳媒10日報道，內塔尼亞胡原定訪問阿聯酋首都阿布扎比（Abu Dhabi），與王儲阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）會面。不過約旦王儲海珊王子（Hussein bin Abdullah）10日訪問耶路撒冷（Jerusalem）時，就因為保安問題與以色列官員有分歧，導致他訪問由該國管理、位於聖殿山（Temple Mount）阿克薩清真寺（Al Aqsa）的計劃告吹。

以色列在美國斡旋下，與阿聯酋達成和平協議。圖為2020年9月15日，巴林外長扎耶尼、以色列總理內塔尼亞胡、美國總統特朗普及阿聯酋外長阿卜杜拉在華盛頓白宮參與《亞伯拉罕協議》簽署儀式。（Reuters）

約旦國營電視台引述外長薩法迪（Ayman al-Safadi）報道，以色列官員擬更改阿克薩清真寺的保安安排，但海珊王子認為此舉可能影響巴勒斯坦人及穆斯林的參拜權，因此不希望以色列向穆斯林作出限制，並取消訪問計劃。

而在這宗糾紛後，約旦方面就延遲批准內塔尼亞胡的專機飛越當地，雖然之後決定放行，但由於他在11日較後時間與匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）及捷克總理巴比什（Andrej Babis）會面，討論新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗計劃，他與阿勒納哈揚商討過後，決定延遲出訪，並表示會盡快到訪當地。

以色列與阿聯酋及巴林（Bahrain）最近建立正常關係，內塔尼亞胡原定在2月訪問該兩國，但他以防疫限制為由宣布延期。