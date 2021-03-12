霍士名嘴卡爾森嘲笑美軍女兵惹議　五角大樓譴責

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-03-12 16:34

美國霍士新聞知名主持人卡爾森（Tucker Carlson）早前評論美軍為懷孕女兵新增飛行制服時的言論被指涉性別歧視，引起爭議。五角大樓和美軍高層3月11日表達強烈反對，形容有關言論是有害和引起分歧。

總統拜登（Joe Biden）表示，美軍為女性製作更加合身的制服，為懷孕女兵新增飛行制服，並更新髮型要求。卡爾森評論時笑着說，「我們有了新的髮型以及專門為孕婦而設的飛行服」，「孕婦也要為我們打仗，這是對美軍的嘲弄」。他還指，中國軍隊能夠追趕美軍是因為中國軍隊女性比例較美軍少。卡爾森的言論隨即引發爭議。

五角大樓發言人柯比（John Kirby）11日表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和很多軍方領袖一樣厭惡卡爾森的言論。

柯比指出，美軍沒有任何禁止女性參加的工作，女性能夠駕駛飛機、駕駛坦克以及指揮戰艦等，不過可以肯定的是，軍方目前於提升包容方面仍有很多工作要做，要對所有人予以尊重，特別是對女性。

關於美軍高級職位缺少女性的現狀，柯比表示，美軍會盡力做得更好，絕對不會從清談節目主持人以及中國軍方索取人事方面的建議，「也許他們認為需要證明些什麼，但那些建議還是留給他們吧。」