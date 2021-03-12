選舉改制｜澳洲日本外長表達關注　批評削弱香港民主體制

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中國全國人大會議表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）3月12日對北京改變香港選舉制度，表達嚴重關注，並指此舉削弱香港的民主體制。

圖為2月22日澳洲外交部長佩恩在坎培拉出席參議院會議。（Getty）

佩恩12日在社交媒體Twitter說，香港人民擁有渠道去行使政治表達的基本自由，是至關重要。

↓佩恩在Twitter發文

日本外務大臣茂木敏充同日表示，關注北京修改香港選舉制度。他認為，北京的決定將進一步損害對「一國兩制」的信心，並且削弱高度自治，不容忽視。他指，已經將日本的想法傳達給中方。他強調，香港選舉應該以公平的方式進行，包括要有代表廣泛政治意見的候選人。 他表示，將與國際社會共同尋求中方的具體回應。

英美歐盟表達關注

西方國家對中國今次舉動表示關注。英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）11日稱，北京修改香港選舉制度將進一步削弱國際對中國的信任

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發聲明，譴責中國單方面改變香港選舉制度，是直接攻擊香港人享有《中英聯合聲明》下承諾的自治。國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，全國人大會議作出的決定是直接損害香港的自治、自由及民主進程，同時限制政治參與，減少民主代表及抑制政治討論。

歐盟發表聲明指，人大的決定再次違反「一國兩制」原則、中國的國際承諾和香港《基本法》。歐盟促請北京和香港政府恢復香港民主進程的信心，並停止迫害提倡民主價值的人。

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