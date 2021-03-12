選舉改制｜澳洲日本外長表達關注　批評削弱香港民主體制

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-03-12 16:02

中國全國人大會議表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）3月12日對北京改變香港選舉制度，表達嚴重關注，並指此舉削弱香港的民主體制。

圖為2月22日澳洲外交部長佩恩在坎培拉出席參議院會議。（Getty）

佩恩12日在社交媒體Twitter說，香港人民擁有渠道去行使政治表達的基本自由，是至關重要。

↓佩恩在Twitter發文

Australia is seriously concerned about changes by Beijing to Hong Kong’s electoral system, which weaken its democratic institutions. It is essential that Hong Kong people have channels to exercise their fundamental freedom of political expression. @dfat — Marise Payne (@MarisePayne) March 11, 2021

日本外務大臣茂木敏充同日表示，關注北京修改香港選舉制度。他認為，北京的決定將進一步損害對「一國兩制」的信心，並且削弱高度自治，不容忽視。他指，已經將日本的想法傳達給中方。他強調，香港選舉應該以公平的方式進行，包括要有代表廣泛政治意見的候選人。 他表示，將與國際社會共同尋求中方的具體回應。

英美歐盟表達關注

西方國家對中國今次舉動表示關注。英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）11日稱，北京修改香港選舉制度將進一步削弱國際對中國的信任。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發聲明，譴責中國單方面改變香港選舉制度，是直接攻擊香港人享有《中英聯合聲明》下承諾的自治。國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，全國人大會議作出的決定是直接損害香港的自治、自由及民主進程，同時限制政治參與，減少民主代表及抑制政治討論。

歐盟發表聲明指，人大的決定再次違反「一國兩制」原則、中國的國際承諾和香港《基本法》。歐盟促請北京和香港政府恢復香港民主進程的信心，並停止迫害提倡民主價值的人。