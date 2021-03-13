美國非裔男子弗洛伊德死亡案　明尼阿波利斯市賠償2700萬美元

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-13 04:11

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）疑遭警員跪頸致死案，其家屬與明尼阿波利斯市（Minneapolis）政府在3月12日達成和解協議，後者決定賠償2700萬美元。

弗洛伊德在2020年5月25日被指懷疑使用偽鈔，四名警員到場調查，之後其中一名警員喬文（Derek Chauvin）拘捕他的時候，以膝部壓向弗洛伊德的頸部接近9分鐘，其後弗洛伊德死亡，終年46歲。

弗洛伊德之死：非裔男子弗洛伊德2020年5月喪生後，明尼阿波利斯市有民眾就在他死亡的案發現場建立「弗洛伊德廣場」悼念。圖為11月3日，兩名自稱是來自私人保安公司的男子持槍在場戒備。（AP）

有途人拍下當時片段曝光後，引起美國史上其中一次最大型示威。而弗洛伊德的家屬在去年7月入稟聯邦法院，起訴明尼阿波利斯市及涉事四名警員，指控警方使用過分武力，侵犯他獲憲法保障的權利。

而在今次的賠償之中，其中50萬美元會送到弗洛伊德被殺的社區，該區自弗洛伊德喪生後，居民建立「弗洛伊德廣場」（George Floyd Square），豎立悼念雕像。

另外當地法院繼續進行對喬文的審訊，他除了面對二級謀殺及誤殺罪外，亦被加控三級謀殺罪，增加罪名成立的機會。他一直否認控罪，稱自己當時是按照訓練方式執法。