緬甸政變｜民選政府副總統發表講話　揚言推翻軍政府

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-14 03:01

緬甸軍方2月1日奪權後，當地的反政變示威持續，而且連日都有民眾死於軍方鎮壓。由被奪權國會議員成立的民選政府領袖曼溫凱丹（Mahn Win Khaing Than）3月13日首度發表公眾講話，揚言發動革命推翻軍方政權。

曼溫凱丹曾經擔任上議院議長，他獲由全國民主聯盟議員選為新成立的聯邦議會代表委員會（Committee for Representing Pyidaungsu Hluttaw，CRPH）代理副總統一職。他13日在Facebook發表講話，形容當地正處於最黑暗時刻，但黎明即將到來。

緬甸政變：曼溫凱丹（左）2016年擔任上議院議長時，曾與國防軍總司令敏昂萊一同出席緬甸烈士節悼念活動。如今兩人則處於對立層面。（Reuters）

該委員會將緬甸軍方列為恐怖組織，曼溫凱丹指出今次向軍方發動革命為大家帶來合作機會，聯合所有長年遭到獨裁政壇打壓的不同種族實現聯邦制民主。他亦指委員會尋求獲得外界承認為合法政權，並會建立必要法律，容許民眾有權自衛，同時由人民臨時行政小組處理公共事務。

緬甸軍方則將委員會列為非法組織，稱參與人士可能被控叛國罪，面臨死刑的最高刑罰。由軍方控制的電視台13日在新聞中形容示威人士為罪犯，但沒有進一步解釋。當地傳媒Myanmar Now及英國廣播公司（BBC）等傳媒報道，同日有最少12名示威者被殺，是政變近一個半月以來最血腥的一天。