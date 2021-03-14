新冠疫苗｜歐盟6國不滿疫苗分配不均　歐盟25日將舉行會議磋商

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奧地利、捷克、斯洛文尼亞、保加利亞、拉脫維亞及克羅地亞，聯合致信歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel），要求處理歐盟疫苗分配不均問題。

圖為3月13日，法國尼斯一間疫苗注射中心，多樽已用畢的疫苗。（Reuters）

奧地利、捷克、斯洛文尼亞、保加利亞、拉脫維亞及克羅地亞，聯合致信歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel），要求處理歐盟疫苗分配不均問題，擔心一些成員國在獲得群體免疫的同時，一些國家遠遠落後。

歐盟回應指出，目前疫苗分配是按人口比例、疫情緊急程度，以及流行病學的數據作出分配。若某些國家選擇需要增加疫苗，那需要就分配進行討論。

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奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）早前表示，儘管歐盟承諾根據人口比例數量分配各國疫苗，但未有確實執行。庫爾茨指責是歐盟與藥廠之間背後有秘密協議，控制各國疫苗分配。

路透社報道指米歇爾已收到有關信件，並已計劃在3月25日及26日舉行領導人會議，討論有關事項。

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