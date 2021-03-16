阿斯利康疫苗｜德意法西暫擱接種　英加繼續

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-16 14:30

續有歐洲國家出於安全考量，宣布暫停以阿斯利康（AstraZeneca）新冠肺炎疫苗為國民進行接種，當中包括數個歐盟大國：德國、法國及意大利。

圖為德國衞生部施潘3月15日一改之前立場，稱根據國內機構建議，決定暫停讓國民接種阿斯利康疫苗。（AP）

歐盟數國因有民眾在接種阿斯利康疫苗後出現血栓，出現個案的奧地利、挪威、冰島、丹麥等已宣布，暫停讓民眾接種這品牌的疫苗。保加利亞、羅馬尼亞、愛沙尼亞、立陶宛、盧森堡及拉脫維亞也稱，為安全起見暫停使用。

德國本來對疫苗的安全表示認可，但衞生部15日公布，即時暫停以阿斯利康疫苗接種。衞生部施潘（Jens Spahn）稱，德國負責監管疫苗機構保羅埃爾利希研究所（Paul Ehrlich Institute，PEI）因再有新個案出現，15日再檢視有關情況，之後建議暫停接種，以及作進一步分析。

施潘稱決定非關政治，德國非常清楚做出這決定的後果，政府不會等閒視之。衞生部稱，相國內已接種160萬劑阿斯利康疫苗，有7宗靜脈血栓個案，由此看來風險仍是非常低。

意大利3月15日宣布全面暫停接種阿斯利康疫苗。圖為3月15日一名男子行經羅馬鬥獸場。（AP）

意大利沒收疫苗

德國宣布不久後，法、意跟隨。意大利因為再有死亡個案，15日決定暫停有關安排，等待歐洲藥品管理局（EMA）的檢討。

意大利皮埃蒙特區（Piedmont）一名57歲男教師13日接種，之後死亡。他死因仍待確定。隨後有檢察官下令沒收一批為數393,600劑的疫苗。

皮埃蒙特區地方政府發聲明時沒說明，他接種的是否來自後來被禁批次的疫苗。路透社引述接近地方政府的消人士稱，他接種的批次是ABV5811。

這是繼西西里後，再有地方政府下令沒收疫苗。上周西西里有2名男子在接種後死亡。

法國及西班牙3月15日先後宣布暫停讓國民接種阿斯利康疫苗。圖為3月15日西班牙首相桑切斯及法國總統馬克龍進行第26次法西峰會後，出席公開活動。（AP）

法、西緊隨其後

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在意大利宣布數小時後，稱暫停接種阿斯利康產品，直至EMA有進一步建議為止。

西班牙衞生部長達里亞斯（Carolina Darias）15日亮相在全國電視廣播的記者會時，宣布有關決定。她稱這是「暫時及預防性」的暫停，直至EMA能評估它的風險。

英、加持續接種 世衛支持

世界衛生組織（WHO）面對續有國家暫停將阿斯利康疫苗納入接種計劃，呼籲多國繼續使用。組織發言人林德梅爾（Christian Lindmeier）稱，截至今日仍未有證據顯示，事件是由疫苗造成，以繼續進行接種計劃是重要的，這樣才能繼續拯救生命以及抗疫。

英國、加拿大與世衛同一陣線。英國首相約翰遜（Boris Johnson）稱對阿斯利康疫苗安全及有效有信心，稱如輪到他的話，將欣然接受注射。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）15日稱：「國內衛生專家……持續收集數據，他們向政府保證說，向加拿大供應的疫苗是安全及有效的，包括阿斯利康的產品。」

英國首相約翰遜（左）稱對英國阿斯利康生產的疫苗有信心。圖為他3月15日來到考文垂參觀長途巴士公司National Express。（AP）

泰國原是歐盟外第一個暫停接種阿斯利康疫苗的國家，但15稱恢復使用，16日接種計劃再上路，總理巴育（Prayut Chan-o-cha）及內閣成員16日接種。

除了一批歐洲國家，亦有亞洲國家「縮沙」。印尼援引歐洲國家的疑慮，稱暫停以阿斯利康疫苗接種。