習近平上半年訪韓？北京稱疫後出訪優先考慮

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-03-16 05:02

2021年值中韓建交30周年，中國國家主席習近平能否訪問韓國備受外界關注。中國駐韓大使3月14日接受韓媒採訪時透露最新動態。

2018年11月17日，中國國家主席習近平（右）在莫爾茲比港會見韓國總統文在寅。（新華社）

韓國紐西斯通訊社3月14日刊登對中國駐韓大使邢海明的採訪，邢海明在採訪中提到，習近平訪韓國是中韓兩國關係的頭等大事，2021年年初中韓兩國元首通話時，習近平再次確認了訪韓意向。

邢海明稱兩國外交部門也一直保持着密切溝通，並強調韓國將是習近平疫後出訪時優先考慮的國家。

當被問及若習近平今年訪韓成功，對雙邊關係有何意義及此訪中方關注的重點何在等問題時，邢海明表示，中韓即將迎來建交「而立之年」，雙邊關係面臨提質升級的重要契機。在此關鍵時期，元首外交對雙邊關係的領航定向作用至關重要。

2021年中韓兩國迎來建交30周年，兩國未來關係走向受矚。圖為2月22日，中央廣播電視總枱與韓國放送公社（KBS）以視頻方式簽署合作協議。（YouTube@CCTV中國中央電視台）

「習近平主席如能時隔七年再次訪韓，同文在寅總統面對面就雙邊關係和共同關心的地區、國際問題坦誠深入交換意見，將為受疫情影響的兩國各領域務實合作注入強大動能，推動中韓關係進一步朝着實現共同發展的夥伴、致力地區和平的夥伴、攜手振興亞洲的夥伴、促進世界繁榮的夥伴這幾個方向邁進。」

中韓兩國一直在推進習近平訪問韓國事宜。

韓國外交部長官鄭義溶2月16日與中國外交部長王毅通話時討論到習近平訪韓事宜。王毅重申中國國家主席習近平訪韓意志，雙方商定繼續保持溝通，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情趨穩後儘早促成習近平訪韓。