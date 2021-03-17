Uber宣布向英國司機提供勞工福利　包括享有最低工資

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-17 07:47

Uber2月被英國最高法院裁定當地的司機為勞工後，該司機3月16日宣布，為英國的Uber司機提供最低工資及假期津貼等福利。

Uber表示，自17日開始，所有25歲以上的司機在接單後，他們享有不少於最低工資每小時8.72英鎊、並自動加入養老金計劃，由Uber及司機雙方各自供款，以及繼續享有醫療保健及產假等福利。另外他們亦會每隔兩周獲得相等於收入12%的假日工資。

現時全英國有大約7萬名司機，公司指新措施根據最高法院的裁決，在容許司機採取彈性工作的同時，亦為建立一個向司機提供勞工地位的模式帶來清晰路徑。

圖為2021年2月19日，Uber司機伊斯蘭於英國倫敦最高法院外面拍照。（AP）

有司機早前入稟法院，要求頒令他們不應被視為自僱人士，2016年獲裁定勝訴。Uber兩次提出上訴均失敗，最後上訴至最高法院。法官萊格特（George Leggatt）2月19日在判詞指，最高法院一致裁定駁回Uber的上訴，指法例的原意是為難就薪酬和工作條件發聲的弱勢人士提供一定的保障。

Uber作出有關宣布後，可能影響其他零工行業的發展。該公司北歐和東歐主管海伍德（Jamie Heywood）表示，Uber只是大型私人租賃業的其中一部分，因此希望其他營運商可以加入，為改善這些重要勞工工作質素付出一分力。