英國將核彈頭儲備增四成　約翰遜倡中國加入削減戰略核武

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-17 09:24

英國公布外交和國防政策檢視報告。首相約翰遜（Boris Johnson）3月16日表示，英國將核彈頭儲備增加四成，確保能夠應對更具風險的全球環境和新的技術威脅。他也指，中國應該加入削減戰略核武。

英國廣播公司（BBC）報道，根據2010年的國防報告，英國原本的核武裁減運動設定目標是於2020年代中期，把核彈頭從195枚縮減至180枚，但這次修正後反將核彈頭上限增加至260枚。最新的報告表示，由於過去10年間「安全環境的不斷演變」，原本的目標不可能維持。

英國計劃更換現有核彈頭，新的核彈頭將能夠於2030年代初服役四艘新潛艇整個壽命期間運作。英國將與美國合作，確保新的核彈頭適用於三叉戟導彈。英國將繼續遵行現有政策，四艘核威懾潛艇其中一艘將持續巡航。

圖為2021年1月1日，英國倫敦的「大笨鐘」。（Getty Images）

英國尋求增加印太影響力

英國的報告指出，脫歐之後，由於印太地區逐漸成為世界地緣政治中心，英國的重心也將向東轉移。約翰遜宣布，航空母艦伊利沙伯女王號（HMS Queen Elizabeth）今年稍晚將巡航印太；約翰遜則將於4月訪問印度，為脫歐後的首次海外出訪行程。

約翰遜也表示，部分長久以來的政策將維持不變，包括英國維持對北大西洋公約組織（NATO）堅定不移的承諾，維護歐洲的和平與安全，以及美國將一直是英國的重要盟友。