布林肯奧斯汀轉到韓國訪問　將會晤總統文在寅

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-17 13:19

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）3月17日轉往韓國訪問，將會舉行美國新政府成立以來美韓高官首次面對面會談。韓國青瓦台表示，總統文在寅18日將接見二人。

布林肯和奧斯汀將於乘坐不同專機訪問韓國，並分別與韓國外交部長官鄭義溶和國防部長官徐旭舉行會談。這將是自2010年7月以來，美國國務卿和國防部長首次一同訪韓，也是自拜登政府成立後，韓美外交和國防部長首次面對面會談。

韓聯社報道，估計兩位外長將就韓美關係、朝鮮半島問題、地區和國際合作等議題廣泛交換意見。雙方防長可能就半島安全局勢進行評估，並探討韓美聯合防衛態勢和戰時作戰指揮權移交工作等問題。

圖為2021年3月17日，美國國防部長奧斯汀抵達韓國平澤市的烏山空軍基地。（美聯社）

兩國18日將舉行外長防長「2+2」會談，重點探討韓美同盟發展、半島問題、韓美日合作、地區和國際事務四大議題。屆時，韓國外交部韓美防衛費分擔談判大使鄭恩甫和美國駐韓臨時代辦拉普森將作為雙方代表簽署第11份駐韓美軍防衛費分擔特別協定（SMA）。會談結束後，雙方將會見記者，並發表會議結果和聯合聲明。

同日下午，布林肯和奧斯汀將到青瓦台拜訪文在寅。美方將向文在寅介紹「2+2」會談結果，雙方還會就駐韓美軍防衛費分擔特別協定等韓美同盟之間懸而未決的問題交換意見。